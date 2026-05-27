Управляващите орязаха правомощията на Румен Спецов в "Лукойл"

Парламентът направи първа стъпка към ограничаване на правомощията на т.нар. особен търговски управител на обекти от критичната инфраструктура, след като депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Законопроектът, внесен от Стефан Свиленов от "Прогресивна България" и група народни представители, беше подкрепен със 157 гласа "за", един "против" и 21 "въздържал се". Законопроектът получи подкрепа от ПП-ДБ и част от "ДПС-Ново начало", докато ГЕРБ се въздържаха, а "Възраждане" не участва в гласуването.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен до пет дни.

Промените

Промените са насочени основно към засилване на контрола върху дейността на особения търговски управител, какъвто в момента е бившият директор на НАП Румен Спецов. До назначаването му се стигна след американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и свързаните с нея дружества и активи. Макар санкциите все още да не са влезли в сила заради няколко поредни отлагания от страна на Вашингтон, очакванията са руската компания да се раздели с международния си бизнес.

С приетите на първо четене текстове се предвижда особеният управител да отчита дейността си всеки месец пред министъра на икономиката и индустрията в срок до седем дни след края на съответния месец. Освен това се въвежда и възможност за съдебен контрол върху ключови сделки, извършвани от управителя - включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, свързани с енергийната и националната сигурност.

Досега подобен механизъм липсваше. Новите текстове дават право министърът на икономиката, Министерският съвет, прокуратурата, акционери, съдружници, еднолични собственици на капитала, както и самите компании, които оперират критична инфраструктура или търгуват с нефт и нефтени продукти, да оспорват подобни сделки пред съда. Това включва и руските собственици на засегнатите дружества. Съдът ще може да обявява определени сделки за нищожни.