"А какво стана след смяната на Гешев?": Янкулов за втората оставка на Сарафов

В прокуратурата трябва реална промяна, а не само смяна на ръководството. В последните години обаче такава не се наблюдава. Това мнение изрази бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на NOVA NEWS.

Той коментира и подадената оставка на Борислав Сарафов като началник на НСлС. "Той се превърна в личност, която дразни обществото така, както беше и при предишния главен прокурор Иван Гешев. Прокуратурата под тяхното ръководство въобще не изпълняваше своята мисия. Това можем да го кажем категорично", изтъкна Янкулов.

Според него на фона на натрупаното обществено недоволство спрямо Сарафов нормалният ход на нещата, е било да подаде оставка.

Бившият правосъден министър подчерта, за да има реформа в прокуратурата - самата институция трябва да придобие друг облик. "Само смяната или оттеглянето на Борислав Сарафов от временното изпълнение на длъжността главен прокурор не води до промяна, при положение че ръководните нива под него остават същите. Не се наблюдава и съществена промяна в поведението на институцията. Реформа би означавала институцията да започне да действа по различен начин и да придобие различен облик. Ние не видяхме такова нещо нито през 2023 г. със смяната на Иван Гешев със Сарафов. Тогава също се отдаваше голямо значение на личността, а тя безспорно има значение", посочи той.

Янкулов изтъкна, че не се е забелязала и съществена промяна в начина, по който действа прокуратурата. "За да говорим за такава, трябва да следим дали е реална - в отношението и поведението на прокуратурата към казуси от висок обществен интерес, особено когато те засягат самата система".

