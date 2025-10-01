Рецептата за възраждане на ЦСКА: Време, доверие и ново поколение "армейци"

"Голяма част от сегашните играчи в ЦСКА нямат място в този клуб!" В това е убеден легендарният играч и треньор на "армейците" Аспарух Никодимов. Паро даде специално интервю пред "Мач Телеграф", в което коментира настоящата ситуация в отбора и липсата на резултати след равенството с Локомотив София в дебюта на Христо Янев. Въпреки трудностите, Никодимов вярва, че "червените" отново мога да се върнат на върха и даде рецептата за успеха.

Никодимов с коментар за случващото се в ЦСКА

"Голяма част от сегашните играчи в ЦСКА нямат място в този клуб. Не мисля, че имат качествата за отбор като ЦСКА. Затова се стигна и до поредното равенство. Не ми хареса играта. Липсваше мотивацията и скоростта в играта на тези момчета. Не виждам да играят с по едно докосване. Играят бавно, несръчно и мудно. Не знам как ще се променят нещата. Отборът беше поет от Христо Янев, но той не може да промени нещата за няколко дни. На играчите им липсва бързина, а това се учи трудно на ниво мъже. Христо Янев е млад специалист и съм сигурен, че ще работи с много желание и страст. Той е сериозно момче и трябва да му гласуваме доверие. Няма да му е лесно, но като се е хванал на хорото, ще го играе", каза пред "Мач Телеграф" Паро Никодимов.

Паро каза какво трябва да направи ЦСКА

Паро е на мнение, че трябва да се изгради ядро от млади български футболисти: "През всички тези години, когато са се сменяли поколенията, е имало и други такива спадове и сриване в класирането. ЦСКА рано или късно ще се вдигне и това е ясно на всички. Трябва време, за да се изгради силен отбор. Чужденците са тук за малко, но трябва да има изградено ядро от юноши на клуба. Легионерите, ако бяха толкова силни, нямаше да играят в България. Да, ще е нужно много време, за да се изгради един такъв млад отбор, но това може да се постигне. Случвало се е и в предишни години."

Друга легендарна фигура на "червените" също коментира основните причина за кризата в ЦСКА.