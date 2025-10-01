Войната в Украйна:

"Страх и липса на самочувствие": Легенда на ЦСКА посочи основните причини за кризата

Един от легендарните треньори на ЦСКА даде мнението си за настоящата ситуация в клуба. Георги Василев, който е последният наставник, извеждал "армейците" до златен дубъл, коментира притеснителната тенденция с треньорите на тима. Както е известно, наскоро ЦСКА назначи Христо Янев, а той се превърна в 11-ия треньор, който не постига победа в дебюта си. Гочето анализира този проблем в интервю пред "Тема Спорт" и отдаде вината на футболистите. 

Гочето: Безсилието на треньорите на ЦСКА е плашещо

"Този процес все още продължава и не е завършен. Надеждата със сигурност е, че в един момент пропадането трябва да спре и да се тръгне по обратния път. Но плашещо е безсилието на треньорите. Чета статистика, че последните 11 треньори на ЦСКА не са започвали с победа. Винаги се е знаело, че в ЦСКА няма кой да те чака и трябва веднага да се заявиш. А сега всеки тръгва лошо и не знам каква е причината за това. На първо място може би са футболистите. Но и те не са едни и същи, сменят се. Тези 11 треньори са работили с различни играчи, но постигат еднакви резултати. Хубаво е, че феновете приемат добре Христо Янев и ще му дадат подкрепа. Той е много амбициозен, вярвам, че има и качества, но друг е въпросът дали ще се справи със ситуацията, защото тя настина е изключително тежка", заяви Гочето пред "Тема спорт".

Христо Янев

Василев коментира представянето на футболистите

"Притеснително е и че футболисти, които идват с добра визитка и на база силни представяния, тук са много далеч от това. Такъв пример е Годой, за когото знаем какъв нападател е. Но вече доста мачове не му върви в ЦСКА. Разпилян е и това пречи да бъде ефективен. Ясно е, че разликата с Берое е огромна, но това се отнася и за други футболисти, които очевидно играят под възможностите си. А има и играчи под нивото на ЦСКА", продължи той. "Няма как да е иначе с толкова слаби резултати, явно липсва качество. Правят се изключително много индивидуални и тактически грешки. А това издава страх и липса на самочувствие. Вцепенени са и затова няма и острота в играта. Липсва бързина, динамика, изненада, защото ги е страх да не сбъркат. Проблемът е разностранен и труден за решаване."

"Със сигурност мачът с Лудогорец може да даде някакъв импулс и да възвърне част от самочувствието на отбора. Но ще бъде много трудно. А и ще е грешка, ако се вкопчат в него, сякаш е на всяка цена. Конят вече е в реката, както се казва. Да излязат смело, освободено и ще е доста по-вероятно да постигнат нещо", завърши Георги Василев с надежда за предстоящия двубой на "червените". Те приемат шампиона в неделя, 5 октомври, от 20:15 часа.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
