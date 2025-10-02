Войната в Украйна:

Резерва в Левски става национал: Димитров няма да вика играчи над 30

02 октомври 2025, 11:12 часа 331 прочитания 0 коментара
Резервният нападател на Левски Борислав Рупанов ще бъде извикан за предстоящите мачове на българския национален отбор, съобщава „Мач Телеграф“. Новият треньор на България Александър Димитров добре познава Рупанов и вижда в него бъдещият първи нападател на „лъвовете“. Те двамата работиха заедно в младежкия отбор, където именно Рупанов беше с главна роля в атаката. Нападателят има 3 гола от началото на сезона – два в Първа лига и един в Европа.

Младият Борислав Рупанов ще замести 34-годишния Алекс Колев

В щаба на Димитров са наясно, че Рупанов още не е напълно готов да играе за мъжете, но политиката на селекционера е ясна – няма да вика футболисти, които са над 30-годишна възраст. За него е по-добре да се даде шанс на нападател, който е на 20 години, отколкото на Алекс Колев, който е на 34. Александър Димитров вече обяви повиканите футболисти, които играят в чужбина, а днес или утре се очаква да каже кои от играещите в България допълват селекцията.

Ради Кирилов е единственото изключение от новото правило

Очакванията са Левски да има общо петима национали за мачовете с Турция и Испания. Освен Борислав Рупанов в групата ще попаднат още Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов. Да, Ради Кирилов е над 30, но също така е и един от най-качествените играчи и е в много добра форма за „сините“ от началото на сезона. Така той се очертава да е единственото изключение от новото правило на Александър Димитров.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
