Резерва в Левски става национал: Димитров няма да вика играчи над 30

Резервният нападател на Левски Борислав Рупанов ще бъде извикан за предстоящите мачове на българския национален отбор, съобщава „Мач Телеграф“. Новият треньор на България Александър Димитров добре познава Рупанов и вижда в него бъдещият първи нападател на „лъвовете“. Те двамата работиха заедно в младежкия отбор, където именно Рупанов беше с главна роля в атаката. Нападателят има 3 гола от началото на сезона – два в Първа лига и един в Европа.

Младият Борислав Рупанов ще замести 34-годишния Алекс Колев

В щаба на Димитров са наясно, че Рупанов още не е напълно готов да играе за мъжете, но политиката на селекционера е ясна – няма да вика футболисти, които са над 30-годишна възраст. За него е по-добре да се даде шанс на нападател, който е на 20 години, отколкото на Алекс Колев, който е на 34. Александър Димитров вече обяви повиканите футболисти, които играят в чужбина, а днес или утре се очаква да каже кои от играещите в България допълват селекцията.

Ради Кирилов е единственото изключение от новото правило

Очакванията са Левски да има общо петима национали за мачовете с Турция и Испания. Освен Борислав Рупанов в групата ще попаднат още Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов. Да, Ради Кирилов е над 30, но също така е и един от най-качествените играчи и е в много добра форма за „сините“ от началото на сезона. Така той се очертава да е единственото изключение от новото правило на Александър Димитров.

