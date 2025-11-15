Войната в Украйна:

Филип Кръстев: Излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата

15 ноември 2025, 22:04 часа 166 прочитания 0 коментара

Полузащитникът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев бе много емоционален след поредното поражение в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина. Както е известно, „лъвовете“ отстъпиха с 0:2 като гост на състава на Турция и продължават да нямат спечелена нито една точка в битката за класиране на Мондиала през 2026-та.

Кръстев бе категоричен, че той и съотборниците му излизат на терена „смачкани психически“, тъй като критиките към националния отбор не стихват. Той също така допълни, че представителния ни тим е продукт на държавата.

„Хората, които ни критикуват не са по-различни от нас“

„Създадохме повече положения, отколкото в последните няколко мача и това беше плод на самочувствието ни. Показахме, че можем да играем футбол. Трябва да използваме този мач, за да играем с повече самочувствие и така ще дойдат резултатите. Това е проблем от години във футбола и в държавата. Откакто съм в националния отбор излизаме много смачкани психически и не си вярваме. Хората, които ни критикуват отвън, не са по-различни от нас. Трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Сега не сме на нивото, на което искаме, но докато манталитетът ни не се промени, няма как да вървим напред“.

Филип Кръстев Национален отбор по футбол на България

„Присъда е към всички българи, ние сме продукт на държавата. Когато ние сме толкова зле и хората ни се подиграват, ние ставаме за смях, но и те стават за смях. Ако всеки от нас работи здраво, нещата ще вървят напред. Надявам се народопсихологията ни да се промени. За да дойдат резултатите, трябва да играем футбол, а днес особено второто полувреме играхме футбол, както не сме правили от доста време“, заяви Филип Кръстев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Александър Димитров: Набираме смелост - трябват ни увереност и самочувствие!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Световно първенство по футбол 2026 Филип Кръстев Квалификации за Мондиал 2026 Турция отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес