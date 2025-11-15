Филип Кръстев: Излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата

Полузащитникът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев бе много емоционален след поредното поражение в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина. Както е известно, „лъвовете“ отстъпиха с 0:2 като гост на състава на Турция и продължават да нямат спечелена нито една точка в битката за класиране на Мондиала през 2026-та.

Кръстев бе категоричен, че той и съотборниците му излизат на терена „смачкани психически“, тъй като критиките към националния отбор не стихват. Той също така допълни, че представителния ни тим е продукт на държавата.

„Хората, които ни критикуват не са по-различни от нас“

„Създадохме повече положения, отколкото в последните няколко мача и това беше плод на самочувствието ни. Показахме, че можем да играем футбол. Трябва да използваме този мач, за да играем с повече самочувствие и така ще дойдат резултатите. Това е проблем от години във футбола и в държавата. Откакто съм в националния отбор излизаме много смачкани психически и не си вярваме. Хората, които ни критикуват отвън, не са по-различни от нас. Трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Сега не сме на нивото, на което искаме, но докато манталитетът ни не се промени, няма как да вървим напред“.

„Присъда е към всички българи, ние сме продукт на държавата. Когато ние сме толкова зле и хората ни се подиграват, ние ставаме за смях, но и те стават за смях. Ако всеки от нас работи здраво, нещата ще вървят напред. Надявам се народопсихологията ни да се промени. За да дойдат резултатите, трябва да играем футбол, а днес особено второто полувреме играхме футбол, както не сме правили от доста време“, заяви Филип Кръстев.

