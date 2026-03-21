Роден гранд действа бързо: назначи нов директор само дни след като махна стария

Само преди дни Локомотив Пловдив се раздели с изпълнителния си директор Тома Цилев. Но „смърфовете“ не губиха време и веднага назначиха нов. Става въпрос за Георги Величков. От Локомотив обявиха официално пристигането му на „Лаута“ с публикация в социалните мрежи. Те го представиха като добре познато име, което има история с клуба. „Смърфовете“ припомнят и основните му квалификации.

Локомотив Пловдив: „Юноша e на Локомотив“

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив за назначаването на Георги Величков: „Георги Величков е роден на 31.10.1981 година в Пловдив. Той е добре познато име във футболните среди. Юноша e на Локомотив – тренирал е под ръководството на Стефан Генов. Впоследствие се състезава и за представителния отбор на “черно-белите”, както и за отборите на Марица, Спартак Пловдив и Загорец.

Величков има много квалификации

Завършил е НСА (специализации “Спортен мениджмънт”, “Ръководене на спортни клубове и федерации” и “Спортна психология”), а преди това е учил в престижната Кьолнска Спортна Академия – специалност “Спортен мениджмънт”. Георги Величков притежава треньорски лиценз „C“. Освен това той е квалифициран съдия и има сертификат за футболен мениджър. Владее английски и немски език.

В периода 2019-2023 година той е бил и независим общински съветник, а освен това е изпълнявал функцията на заместник-председател на Комисията по Спорта в Пловдив. Новият изпълнителен директор ще даде пресконференция пред медиите на по-късен етап“.

