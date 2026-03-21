На далавера: разкриха колко пари е дал ЦСКА за бразилска звезда

През последните години в България стана честа практика клубовете от Първа лига да не разкриват колко пари да похарчили за новите си попълнения. През последния зимен прозорец ЦСКА направи много силна селекция, която вече дава своя ефект. Едно от новите попълнения – крилото Лео Перейра, беше закупено от бразилския КРБ. Сега президентът на клуба разкри колко пари са получили от продажбата на офанзивния футболист.

ЦСКА е платил много по-малко, отколкото се смяташе за Лео Перейра

Договорът на Лео Перейра с КРБ беше до края на 2026 г., така че ЦСКА задължително трябваше да плати трансферна сума, за да го привлече веднага. Въпреки че „армейците“ не съобщиха колко пари е струвал бразилецът, имаше основания да се смята, че са платени около 800 000 евро. Но всъщност това е много далече от истината. Оказва се, че „червените“ са се разделили с много по-малко финанси, за да си осигурят подписа на Перейра.

Още: Бивш треньор на ЦСКА ще отърве Христо Янев от ненужен на "червените"

ЦСКА е платил 325 000 евро за Лео Перейра

В интервю за радио „CBN Масейо“ президентът на КРБ Марио Марокиним разкри колко пари е получил клубът от продажбата на Лео Перейра. Той твърди, че от ЦСКА са платили 2 милиона бразилски реала за услугите на крилото. Това се равнява на около 325 000 евро. Това е над два пъти по-малко от трансферната сума, за която се спекулираше. Откакто пристигна в ЦСКА Лео Перейра изигра 8 мача, в които вкара 2 гола.

Още: След жалба на ЦСКА: Комисията за защита от дискриминация привика Станка Златева