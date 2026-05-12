С категорична победа: Черно море открадна мястото за Европа от Локомотив Пловдив

В междинния 34-ти кръг на Първа лига Черно море посрещна Локомотив Пловдив във Варна на стадион "Тича". Сблъсъкът между двата тима беше директен за първото място във втората четворка от плейофите. Борбата за него е толкова жестока, понеже то е последното, което дава право на участие в Европа. По регламент петият в крайното подреждане на Първа лига се изправя срещу четвъртия на бараж за място в евротурнирите. Черно море зае петото място във временното класиране след победа с 2:0 над Локомотив Пловдив.

Черно море поведе в края на първото полувреме

През първото полувреме Черно море се наложи над Локомотив Пловдив с ефективност. Домакините имаха 55% притежание на топката, но "смърфовете" имаха повече удари - 4, 2 от които точни. И въпреки това те не успяха да отбележат, докато "моряците" се възползваха от единствения си точен удар. Той дойде в 40-тата минута, когато Асен Чандъров откри резултата. Освен това, домакините имаха още един изстрел към вратата на съперника, но той бе неточен.

Локомотив Пловдив сам се затрудни в края на мача

През второто полувреме Локомотив Пловдив поизравни владението на топката, като запази превъзходтвото си при създадените опасности пред противниковата врата. Вече в ролята на изоставащи, "смърфовете" натиснаха още повече газта. Но това не им се отплати, що се отнася до резултата. Черно море удвои аванса си в 60-тата минута чрез Асен Дончев. Любопитно е, че това беше едва вторият точен удар за "моряците", който си остана и последен до края на мача.

Футболистите на Локомотив започнаха да поемат повече рискове в опит да се върнат в мача, но за тях сякаш всичко приключи в 85-тата минута. Тогава защитникът Ивайло Иванов си изкара втори жъл, и съответно червен, картон. До края на двубоя резултатът не се промени и Черно море поведе с 2 точки на Локомотив във временното класиране.

