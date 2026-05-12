Изненадващият съперник, който създаде най-големи проблеми на Луис Енрике в ПСЖ

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори на пресконференция преди отложения мач на тима си срещу Ланс, който трябва да донесе петата поредна шампионска титла на отбора му. ПСЖ има шест точки преднина и 15 гола по-добра голова разлика, като може да триумфира дори и при малка загуба в Ланс, като шансът му за успех се оценява на 99,99%.

"За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми"

"Подчертаваме това, което направи Ланс през сезона. Никой в началото нямаше как да си представи това", каза испанецът. "За първи път, откакто съм тук, един отбор ни създаде толкова проблеми. Това беше голяма мотивация за нас, беше много трудно. Те показаха ниво. Заслужават да бъдат в Шампионската лига, поздравления", каза Енрике за съперника.

Треньорът на Ланс изпревари Луис Енрике за наградата "Най-добър треньор" в Лига 1

Колегата му в Ланс Пиер Саж бе избран за най-добър треньор през сезона в Лига 1. "Поздравления за Саж за това, което постигна, и за начина, по който играе отборът му. Той заслужава да спечели този трофей. Невероятно е това, което направи", призна бившият треньор на Барселона и националния тим на Испания.

На пресконференцията стана ясно, че освен контузените Ашраф Хакими, Уилям Пачо, Нуно Мендеш и Уарен Заир-Емери, в групата за Ланс не е и корейският национал Кан-ин Ли.

