Илиан Илиев: “Имаме върху какво да работим, за следващите мачове нищо не се знае“

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде интервю след победата на неговия тим над Локомотив Пловдив с 2:0. Двата отбора водят директна битка за петото място в Първа лига, което е последното, даващо право на участие в Европа. “Моряците“ постигнаха важна победа, след която изпревариха “смърфовете“ и вече водят с две точки на заветната пета позиция в първенството. Според Илиев в клуба могат да са доволни, но имат още върху какво да работят.

Илиан Илиев: “Трябва да сме доволни“

Ето какво каза Илиан Илиев: “Преди тези двама мача имахме леки проблеми вкъщи. Агресията не беше на нужно ниво, давахме на противника да играе с топката. Днес искахме да го променим и не само днес. Мисля, че голът падна навреме. Когато ти предстои важен мач като финал, концентрацията спада. Трябва да поздравим играчите за усилията от предния мач и днес. Знаехме, че в тази схема ги нямаме тези механизми както преди, но откъм желание трябва да сме доволни. Имаме и върху какво да се работи още.

Още: Треньорът на Локомотив Пловдив: “Трябва да си решим проблемите и да завършим пети“

“Ние имаме потенциал“

Ние сме го ползвали на всички позиции Асен Дончев. Беше крило застана и десен защитник, когато си тръгна Виктор Попов, ляв бек също игра. Той е поливалентен и се радвам, че и други, които не са играли на тези позиции дават максимума. Ние имаме потенциал и трябва да го развием, защото някои от играчите не показват това, което имат. Може би, защото не играят толкова често. Днес някои загатнаха, че са валидни опции.

Още: Играчът на мача за Европа между Черно море и Локомотив Пловдив: “Винаги сме вярвали, заслужаваме петото място“

“Не се знае какво ще се случи“

Не мога да кажа, че ми се е преобърнало мнението. Ние като треньорски щаб и играчи винаги сме искали да контролираме мача. В схемата, в която излизаме последните четири мача, не можем да го правим. Да не говорим за Европа и т.н. Има още два мача и не се знае какво ще се случи. Със сигурност мисля, че на този етап, ако искаме да се направи нещо значимо, не сме боеспособни да отидем и да минем един или два кръга. За един месец нещата могат да се променят. Игрово мисля, че много повече можем. Мисля, че футболистите, и то в движение да си промениш мисленето не е лесно“.

Още: С категорична победа: Черно море открадна мястото за Европа от Локомотив Пловдив