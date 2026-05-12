Ексклузивно: Флорентино Перес свика извънредни избори за нов президент в Реал Мадрид!

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес даде извънредна пресконференция, на която обяви, че няма да се оттегли от клуба, не ще свика извънредни избори за президент, въпреки че мандатът му изтича през 2029 г. На тях ще се вземе решение дали той или някой друг да ръководи клуба. Според Перес, той се ползва с пълното доверие на феновете, като отправи остри критики към медии и журналисти, че водят война срещу него.

Флорентино Перес остава в Реал Мадрид и обяви война на медиите

"Съжалявам да ви съобщя, че няма да се оттегля. Но свиквам нови избори. Води се кампания срещу мен. Някои хора се възползват от лошата ситуация, за да ме атакуват лично. Всички питат къде е Флорентино, къде е той. Някои казват, че съм имал рак. Аз съм тук. Аз съм лидерът на Реал Мадрид. И съм в перфектно здраве. Откъде идват слуховете, че имам рак?", изригна Перес.

"Работя денем и нощем като животно! С мен като президент, ние спечелихме 76 трофея, може би трябва да ви го напомня. Да, този сезон не спечелихме нищо, но не забравяйте! Журналист от ABC написал, че съм уморен. Кой ви го каза това? Свиквам нови избори, който ме критикува, може да се изправи срещу мен", добави още той.

Перес атакува Барса за случая "Негрейра"

"Случаят "Негрейра" е най-големият скандал във футболната история. Не мога да повярвам, че все още не е разрешен. Същите съдии от "Негрейра" все още са действащи. Барселона е плащал на тези съдии и те продължават да свирят", продължи Перес.

🚨🗣️ Florentino Pérez: "Recently, we learned about Barcelona’s ‘Negreira Case,’ and it’s an incomprehensible situation that is still ongoing…"



"This is a CORRUPTION CASE! The BIGGEST scandal in football history."



"Barcelona spent TWO DECADES making payments and these referees…

Какво каза Флорентино за Жозе Моуриньо и боя в Реал Мадрид?

"Имаме най-скъпия състав в света според Transfermarkt. Води се медийна кампания срещу Реал Мадрид. Нов треньор? Няма да кажа нищо за треньори и играчи. Тук съм да кажа, че връщам клуба на хората, не на журналистите. Журналистите искат да напусна, но аз няма да напусна. Моуриньо? Няма да говоря за това сега. Говорим за това да запазим контрола над Реал Мадрид. Плащат на журналисти да разпространяват неща срещу Реал."

"Не за първи път двама играчи се сбиват. Имало е сезони, в които играчи непрестанно се бият. Случва се. Знаем откъде е изтекла информацията до медиите за боя. Валверде и Чуамени са фантастични момчета. Боят между тях е лоша постъпка, но по-лошо е, че изтече от клуба", каза още Флорентино Перес.

