Нов стадион и край на хегемонията: Веласкес разкри стратегията, с която Левски планира да задържи върха

Наставникът на Левски Хулио Веласксес проговори за процеса, стоящ зад резултатния сезон на “сините” пред авторитетното севилско издание "Estadio Deportivo". Испанецът изрази радостта си от постигнатото и сподели, че приоритет на отбора е построяването на нов стадион по европейски стандарти. Той заяви, че вярва, че ключът към успеха се крие именно в баланса.

Хулио Веласкес за новата ера в Левски:

„Хората много се наслаждават на титлата. Защото знаят сложността на предизвикателството, заради годините, в които клубът не е печелил, и защото разликата в бюджетите е огромна. Много съм щастлив, това е много важно постижение. Всичко върви много добре. Пристигнахме през януари миналата година, в трудна ситуация: 13 точки зад Лудогорец, на пето място... Но полусезонът беше много добър. Станахме втори, а Левски не беше завършвал на тази позиция от 9 години. Играхме в квалификациите за Лига Европа и по-късно в Лигата на конференциите. Бяхме много близо до влизане, стигнахме до плейофите. Изминаха около 20 години, откакто Левски е играл за последно в европейска групова фаза“, каза Веласкес.

„Тази титла разби хегемонията на Лудогорец. Радвам се за играчите, много съм благодарен за поведението им. Те повярваха на моето послание, създаде се изключителен колектив. Много се радвам и за феновете, които го заслужават. За ръководството и за президента, които от първия ден ни показват голямо уважение“, продължи той.

„Спечелихме титлата четири кръга края, което увеличава мащаба на постигнатото. Има огромна бюджетна разлика спрямо Лугогорец и също с ЦСКА. Беше нещо много трудно, но много красиво: миналогодишно второ място, девет години по-късно; да се състезаваме в Европа и да спечелим титлата след 17 години... Много пъти говорим за процеса, но после бързо го забравяме. Процесът тук е да бъдеш последователен. Отборът показва много силна идентичност на терена и се стреми да расте ден след ден“, каза още испанецът.

„За тази страна всички играчи, които участваха на Световното първенство през 1994 г. в САЩ, са легенди. Всъщност имам късмет, че моят президент – Наско Сираков, е един от тях. Преди две седмици дойде нов собственик, но същият президент остава и трябва да видим какви възможности ще имаме. Президентът е бивш футболист и имаме много добри отношения. Първото нещо е да се наслаждаваме на постигнатото, което често забравяме, но вече се подготвяме за предсезонната подготовка“.

„Основният фокус е строителството на нов стадион, който ще започне следващата година, но трябва да видим какви възможности има за отбора. Разликата в бюджетите е много голяма. Но със сигурност може да се направи малка крачка напред. Клубът се стреми да се развива със сплотеност и здрав разум. Ако влезем в европейска групова фаза, би било чудесно за устойчив растеж. Лудогорец има нов стадион и брутален тренировъчен център, ЦСКА завършва новия си стадион и има брутална спортна база. Вървим ден за ден. В крайна сметка в живота човек се учи да живее тази професия ежедневно и с баланс между победа и поражение. Вече имам много преживявания в различни страни и е от съществено значение да се запази този баланс“, завърши Веласкес.

