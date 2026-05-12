"Бързи и яростни" превключват на висока скорост към телевизионен сериал

Вселената на "Бързи и яростни" продължава да се разраства, като този път франчайзът се насочва сериозно към телевизионния формат. От NBCUniversal потвърдиха, че се разработва сериал за платформата Peacock, като дори се обсъждат няколко отделни проекта. Звездата на поредицата Вин Дизел обяви новината по време на презентация на компанията в Ню Йорк, като сподели, че идеята за телевизионни адаптации е узрявала от години. Според него, феновете отдавна искат по-дълбоко развитие на познатите герои и техните истории извън киното.

Въпреки първоначалните му думи за четири отделни сериала, по-късно източници уточняват, че реално става дума за един основен проект, докато други идеи са в различни етапи на разработка.

Сюжетът на предстоящия сериал се пази в тайна, но е ясно, че целта е да се запази духът на филмовата поредица – теми като семейство, лоялност и екстремни приключения. Вин Дизел е сред изпълнителните продуценти, заедно с екип от утвърдени имена, работили по филмите и други телевизионни проекти.

NBCUniversal has confirmed that a live-action series based on Universal’s ‘Fast & Furious’ action movie franchise is in development.



And not just one but FOUR series, according to franchise star and producer Vin Diesel. He made the announcement on stage at the NBCUniversal… pic.twitter.com/TnrPTVFLQl — Deadline (@DEADLINE) May 11, 2026

Ако проектът се реализира, той няма да бъде първият опит за разширяване на франчайза в телевизията. Netflix вече представи анимационния сериал "Fast & Furious Spy Racers", който имаше шест сезона.

Филмовата поредица "Бързи и яростни" вече включва 11 филма и е генерирала над 7 милиарда долара приходи в световния боксофис. Първият филм излиза през 2001 г. и тази година отбелязва своята 25-годишнина.

Източници: Deadline, Variety

