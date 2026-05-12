И играчът с най-дълъг стаж в Ливърпул си тръгва - на "Анфийлд" оцеля само един от шампионите на Клоп

Защитникът Джо Гомес може да се присъедини към нарастващия списък с футболисти, които ще напуснат английския клуб Ливърпул това лято, съобщава агенция ДПА. Гомес, който се присъедини към Ливърпул през 2015 г. с трансфер от Чарлтън, в момента е играчът с най-дълъг стаж при мърсисайдци. Той обаче може да се окаже ненужен след трансферите на Жереми Жаке и Джовани Леони, както и завръщането на Конър Брадли от лечение на контузия.

Джо Гомес може да последва напускащите Салах и Робъртсън

Гомес бе свързван с изходящ трансфер и през миналото лято, когато интерес към него имаше от Нюкасъл и Милан. Попитан дали вече знае къде ще играе през следващия сезон, Гомес отговори: "Не, всичко е възможно. Честният отговор е, че просто не знам. Благодарен съм и винаги ще бъда благодарен за годините, които прекарах тук. Относно бъдещето - предстои да видим".

Още: Ливърпул се вслуша в протест на феновете и направи обратен завой

Алисон също е пред изходящ трансфер, единствено Ван Дайк може да остане от шампионския отбор на Клоп

Мохамед Салах и Анди Робъртсън, които досущ като Гомес имат по две титли на Англия с Ливърпул, вече обявиха публично, че напускат. Стражът Алисон Бекер пък е спряган от английски и италиански медии за трансфер в Ювентус. Така е възможно през есента Върджил ван Дайк да бъде единственият представител на звездния отбор, спечелил първа титла от 30 години и Шампионската лига.

Мениджърът Арне Слот вече каза, че очаква съставът да претърпи малко промени, за разлика от миналото лято.

Още: Турски гранд на финалната права за подписа на Мохамед Салах