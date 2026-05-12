Треньорът на Локомотив Пловдив: “Трябва да си решим проблемите и да завършим пети“

12 май 2026, 20:16 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След като неговият Локомотив Пловдив загуби петото място в Първа лига от Черно море, наставникът на “смърфовете“ Душан Косич даде интервю. “Моряците“ стигнаха до домакинска победа след два безответни гола на Асен Чандъров и Асен Дончев, което ги постави на петата позиция, с две точки пред Локомотив. В интервюто Косич каза, че е горд от възпитаниците си, но трябва да решат проблемите си и да завършат на заветното пето място. То е последното, което дава право на участие в Европа.

Душан Косич: “Имахме нашите възможности“

Ето какво каза Душан Косич: “Черно море е много труден за побеждаване. Преди една ситуация реши мача, днес противникът спечели. Имахме нашите възможности да отбележим, трябваше да се представим по-добре. Поздравявам Черно море, беше трудно да създадем ситуации. Трябва да направим всичко възможно да завършим на петата позиция.

Черно море - Локомотив Пловдив

“Гордея се с отбора ми“

Трябва да намерим решение на проблемите и да се представим по-добре от днес. Гордея се с отбора ми и с постигнатото до момента, но все още не сме постигнали нищо значимо. Важно е как тренираме, предстоят много важни три мача до края и ще направим всичко възможно да сме максимално добри в тях. Трябва да се справим с жълтите картони, гордея се с играчите. Нашите фенове не останаха щастливи, но нямаме време за нещо повече“.

Локомотив Пловдив ПФК Черно море Първа лига Душан Косич
Николай Илиев
