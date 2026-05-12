Неподозирани връзки: Знаменитости, за които (може би) не знаете, че са роднини

В Холивуд често се казва, че талантът е въпрос на гени, но понякога това не е просто метафора. Зад блясъка на червения килим се крият семейни истории, които свързват някои от най-големите звезди в индустрията по начини, които звучат почти невероятно.

Любопитни истории

Един от най-любопитните примери е връзката между Том Ханкс и телевизионната икона Фред Роджърс. Макар да са познати на публиката от филма "A Beautiful Day in the Neighborhood", в който Ханкс влиза в ролята на Роджърс, генеалогични проучвания показват, че двамата всъщност са далечни роднини. Оказва се, че споделят общи предци, проследими чак до XVIII век, включително германски имигрант, роден през 1732 г. Новината предизвиква иронична, но емоционална реакция от семейството на актьора, което трудно приема колко дълбоки могат да бъдат тези исторически връзки.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Подобни изненади не липсват и при по-младото поколение звезди. Ел Фанинг и Дакота Фанинг например откриват, че имат далечна роднинска връзка с британската кралска особа Кейт Мидълтън. Самата Ел признава, че подобна информация е "странна и почти нереална", особено когато идва като изненада чрез генеалогични проучвания.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Изненадваща роднинска връзка свързва актрисата Ашли Тийсдейл и актьора Остин Бътлър, които се оказват десети братовчеди след генеалогично проучване в предаването "2 Lies & A Leaf". Макар връзката им да е много далечна, новината идва като приятна изненада за Тисдейл, която признава, че винаги е усещала специална близост с него.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Семейните връзки в шоубизнеса понякога са и много по-близки. Ема Робъртс, племенница на легендарната Джулия Робъртс и дъщеря на актьора Ерик Робъртс, не само наследява актьорския талант, но и често говори за влиянието на леля си върху разбирането ѝ за славата. Според нея животът на голяма звезда не е само блясък, а и сериозна емоционална тежест, която остава невидима за публиката.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

В музикалния свят пък приятелствата понякога се оказват и роднински връзки. Ланс Бас от NSYNC и поп иконата Бритни Спиърс откриват, че споделят далечно родословие след години на близко приятелство и съвместни сценични изяви. За Бас новината е почти символична — сякаш връзката, която винаги е усещал, се оказва буквално в кръвта.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Всички тези истории показват нещо просто, но любопитно -зад големите имена в Холивуд често стоят семейни мрежи, които се простират далеч отвъд екрана. А понякога най-изненадващите връзки не са между героите във филмите, а между самите актьори в реалния живот.

Източник: People