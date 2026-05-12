Играчът на мача за Европа между Черно море и Локомотив Пловдив: “Винаги сме вярвали, заслужаваме петото място“

12 май 2026, 20:09 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Черно море
При победата на Черно море над Локомотив Пловдив с 2:0, “моряците“ изместиха “смърфовете“ от петото място в Първа лига. Именно то е последното, което дава право на участие в Европа. Единият от голмайсторите за варненци, който беше и отличен като играч на мача – Асен Дончев, говори след края на двубоя. Той заяви, че футболистите на Черно море винаги са вярвали в себе си и според него заслужават да играят в евротурнирите през следващия сезон.

Асен Дончрев: "Винаги сме вярвали"

Ето какво каза Асен Дончев: “Локомотив Пд е корав отбор, трудно се играе срещу тях, щастливи сме, че ги победихме за втори път в рамките на 10 дни, сериозен дъжд също се изсипа. Не слушаме хорското мнение. Винаги сме вярвали във възможностите си, надявам се да задържим това пето място и да се класираме за бараж за Европа.

Черно море - Локомотив Пловдив

“Заслужаваме да сме на петото място“

Натрупват се мачове, трябва да се възстановим. С отбора, който имаме в момента, заслужаваме да сме на петото място“. Дончев отбеляза попадението, с което Черно море удвои аванса си в 60-тата минута. Резултатът беше открит от неговият съименник Асен Чандъров в 40-тата минута. Статистиката показва, че Локомотив Пловдив е отправил повече удари по време на двубоя, но ефективността на Черно море го изпрати на петото място.

