Камион се завъртя на магистрала „Хемус“, в него са се блъснали четири коли (ВИДЕО)

Тир се е завъртял на автомагистрала „Хемус“, а в него са се блъснали четири автомобила, съобщиха за БТА от МВР. Катастрофата е станала в платното за София в района на Елешница около 18:20 ч., причините за инцидента все още не са известни. Няма пострадали хора с опасност за живота, посочиха от МВР.

На място са изпратени полицейски екипи и екипи на „Спешна помощ“, а движението се пропуска през аварийната лента. При катастрофа между тир и автобус на автомагистрала „Хемус“ край София през изминалата нощ загина един човек. Още 20 души са ранени, като част от тях са настанени в болници с леки наранявания, а други са прегледани и освободени за домашно лечение.

