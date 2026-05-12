Научен пробив: Откриха как да ни порасне трети комплект зъби

12 май 2026, 20:36 часа 665 прочитания 0 коментара
Изследователи в Япония са разработили лекарство, което позволява на хората да развият трети комплект зъби. Учените в Киото са разработили лекарство, което блокира протеин, потискащ естествения растеж на зъбите. Това лечение се фокусира върху ген, отговорен за растежа на зъбите. Те се надяват да го направят готово за обща употреба до 2030 г. Технологията вече се тества върху хора.

"Идеята за отглеждане на нови зъби е мечтата на всеки зъболекар. Работя върху това, откакто бях докторант. Бях уверен, че ще мога да го осъществя", каза водещият учен д-р Кацу Такахаши. Той се надява да види времето, когато лекарствата за възстановяване на растежа на зъбите ще бъдат трети избор сред пациентите, наред с протезите и имплантите.

Виолета Иванова Редактор
