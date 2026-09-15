Без пристрастяващи елементи в мрежите: "Демократична България" предлага важни промени

"Демократична България" (ДБ) предлага мащабна законодателна програма за дигитална трансформация на страната, включваща 40 законопроекта. От формацията заявиха, че идеите са отворени за обсъждане и допълване от професионалисти и граждани.

Основната цел на предложенията е да се улесни достъпът на гражданите до услуги, да се подобри работата на администрацията, да се повиши прозрачността, да се ограничи корупционният риск и да се създадат по-добри условия за бизнеса.

"Законите за дигитална България" е разделен на осем основни направления. Сред тях са намаляването на бюрокрацията, дигитализацията на административни процеси, създаването на национален цифров портфейл, гарантирането на права и защита в дигиталната среда, управлението на информационните и комуникационните технологии и промени в Закона за използването и развитието на изкуствения интелект.

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Основен автор на законопроектите е съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. По думите му пакетът е следваща стъпка след десетките законопроекти и законови промени, предложени от ДБ и приети от парламента през последните няколко мандата.

Част от предложенията вече са внесени в Народното събрание, а останалите ще бъдат представени след допълнително обсъждане.

"Не спираме с усилията за модернизация на страната, без значение дали сме управляващи, или опозиция. Ако управляващите искат да правят правилните неща, няма да е достатъчно да напишат думата "дигитализация" няколко десетки пъти в програмата си - трябва ясен ангажимент, визия и приоритети", заяви Божанов.

Той посочи, че ДБ ще търси широка парламентарна подкрепа за предложенията, тъй като според него България има нужда от ускорена модернизация и дигитална трансформация.

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През юли по инициатива на Божанов в парламента беше проведена работна среща, посветена на бъдещето и дейността на "Информационно обслужване". На нея са били обсъдени възможни решения, свързани с работата на дружеството.