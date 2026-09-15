Скръбна вест: Почина важна фигура за международния шахмат

На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос, съобщиха от Международната шахматна федерация. Макропулос бе вицепрезидент на ФИДЕ между 1986 и 1990 година, генерален секретар на организацията от 1990 до 1996 година, а от 1996 до 2018 година бе първи вицепрезидент. През 2018 година той бе кандидат за президент на ФИДЕ, но загуби изборите срещу руснака Аркади Дворкович. Въпреки това той остана част от управлението на световния шахмат до смъртта си.

"Той е част от ръководството на ФИДЕ от 1986 г."

Ето какво написаха от ФИДЕ на официалния си сайт: "С голяма тъга научихме за кончината на 72-годишна възраст на Георгиос Макропулос, вицепрезидент на ФИДЕ и една от най-влиятелните фигури в гръцкия и международния шах. Най-значимото влияние на Макропулос върху света на шаха е чрез административната му работа. Журналист по професия, той е част от ръководството на ФИДЕ от 1986 г., заемайки различни високопоставени длъжности, включително заместник-председател и вицепрезидент. В продължение на десетилетия Макропулос е бил познато присъствие на най-големите шахматни събития в света и конгреси на ФИДЕ.

Още: Българската федерация по шахмат 2022 застана зад Турлов и Ананд за изборите във FIDE

"ФИДЕ изразява най-дълбоките си съболезнования"

Неговият дългогодишен опит, организационни познания и широка мрежа от контакти го правят една от ключовите фигури в администрацията на международния шах. ФИДЕ изразява най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите, колегите и цялата гръцка шахматна общност". През 2017 година Макропулос бе посочен от бившия президент на Българската федерация по шахмат (БФШ) Силвио Данаилов като основен виновник за атаките срещу нея. По същото време Данаилов получи наказание от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС) заради финансови злоупотреби, което след това доведе и до продължаващото и към момента разцепление в българския шахмат.

Още: Перник ще е домакин на ДИП по шахмат до 20 години