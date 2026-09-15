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Лавров си вре носа на Балканите: Западът откъсна Косово и Метохия от Сърбия

15 септември 2026, 15:50 часа 840 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лавров си вре носа на Балканите: Западът откъсна Косово и Метохия от Сърбия

Руският външен министър Сергей Лавров си вре носа на Балканите и очаквано зае просръбска позиция. "Западът тълкува избирателно Устава на Организацията на обединените нации, както беше в случая с автономната област Косово и Метохия", заяви руският външен министър Сергей Лавров, предаде Радио и телевизия на Сърбия, позоввайки се на руската държавна медийна агенция Sputnik.  „Трябваше да откъснат Косово и Метохия от Сърбия, едностранно да обявят независимост и да кажат, че това е правото на народа на самоопределение“, каза Лавров, както съобщава Sputnik.

Паралел с Крим

Както той оцени, има много такива примери на всяка крачка, навсякъде. „Когато преди няколко години в Крим се проведе референдум, а в Косово и Метохия нямаше референдум, те казаха, че в Крим не става въпрос за правото на народа на самоопределение, а че там трябва да възтържествува принципът за териториалната цялост на Украйна“, каза Лавров.

Позицяита му съвпада с концепцията за "Сръбски свят", според която Косово и Метохия са неизменна част от Сърбия, въпреки че Косово обяви независимост през 2008 г. 

Руското и сръбско зловредно влияние в Западните Балкани

Припомняме, че Неправителствената организация - Център за дигитална криминалистика (Digital Forensic Center – DFC) отчете, че руските и сръбските интереси не са идентични, но в отделни сегменти се припокриват и взаимно се усилват в Западните Балкани. Според анализа въздействието на тези страни не засяга само Черна гора, а и региона на Западните Балкани. Според анализа въздействието на Русия е насочено предимно към отслабване на западната интеграция на региона, доверието в НАТО и Европейския съюз и поддържане на политическа нестабилност, която ограничава способността на държавите да се обвързват по-тясно със Запада. Според същия доклад през предходните години страната Черна била изложена на различни форми на хибридно и злонамерено чуждестранно влияние, като за най-значими външни актьори са посочени Русия и Сърбия. Според организацията Сърбия пък разполага със значително по-непосредствена инфраструктура за влияние в Черна гора чрез политически, медийни, религиозни, икономически и други обществени връзки. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани

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Западни Балкани Косово Кремъл Сергей Лавров руско влияние сръбско влияние
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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