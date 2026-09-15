България в Европа - Кръговрат на филмови идеи: минало и настояще: Кръгла маса анализира българското кино

Институтът за изследване на изкуствата при Българската академия на науките, с подкрепата на Фонд "Научни изследвания", организира кръгла маса "България в Европа. Кръговрат на филмови идеи: минало и настояще". Събитието ще се проведе на 23 септември 2026 г. от 16:00 ч. в заседателната зала на Фестивалния и конгресен център – Варна в рамките на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" 2026.

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Целта на разговора е да се дискутира и анализира съвременното състояние на българското кино в европейския контекст, да се очертаят работещите стратегии за международното му представяне и да се създаде платформа за обмен на добри практики между професионалистите в сектора. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са съвременните предизвикателства пред европейските копродукции, присъствието на българското кино на европейските филмови форуми и пазари, филмовият репертоар, разпространението и показът, влиянието на европейското кино в България през призмата на медийното му възприятие, както и развитието на публиката, и ролята на архивите.

В дискусията ще вземат участие учени и изследователи на българското и европейското кино – кинокритици, продуценти, режисьори и други колеги от филмовата общност. Дискусионната кръгла маса се осъществява по научен проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) по договор № КП-06-Н100/11 от 10.12.2025 г.

Събитието се осъществява в партньорство с ИА "Национален филмов център", Българската национална филмотека, Творческа Eвропа – МЕДИА България, както и с медийната подкрепа на Actualno.com.