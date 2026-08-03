Кабинетът "Радев":

Сензация на старта в Първа лига! Необичаен отбор изпревари ЦСКА и се намърда в топ 3

03 август 2026, 23:14 часа 701 прочитания 0 коментара

Отборът на Спартак Варна, който през миналия сезон се бореше за оцеляване, продължава сензационното си представяне през новата кампания в Първа лига! Варненци победиха Локомотив Пловдив с 1:0 като домакин в последен мач от третия кръг, за да запишат втора победа и трети мач без загуба. Това бе и втора поредна "суха мрежа" за Спартак, като тимът се изкачи до третото място в класирането със 7 точки, изпреварвайки ЦСКА 1948 и ЦСКА, които имат същия актив.

Спартак Варна победи и Локо Пловдив

Още в първата минута Локо Пловдив пропусна огромен шанс да открие резултата. Адриан Кова бе изведен в наказателното поле и центрира перфектно успоредно на голлинията, но Жулиан Лами не успя да засече топката на почти празна врата, пращайки я в аут. В осмата минута Спартак успя да вкара. Крайният бранител Давид Валверде получи пространство и опита удар от дистанция и вкара строхатен гол - 1:0!

В следващите минути двата тима не успяха да стигнат до по-сериозни голови ситуации. Веднага след почивката Спартак пропусна страхотен шанс да удвои: Жота Лопеш намери Антон Иванов на стрелкова позиция в наказателното поле, и то фронтално срещу вратаря, но българският футболист не успя да направи добър завършващ удар и под натиска на противников защитник.

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До края на мача Локо не успя да пробие отбраната на Спартак и домакинът успя да прибере трите точки. В класирането Спартак Варна излезе на трето място с актив от седем точки след две победи и равенство в първите три мача, като това бе и първи мач за Ясен Петров начело на "соколите". Локомотив Пловдив пък е осми с три точки в актива си, след като записа втора загуба през сезона, а има и една победа.

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Локомотив Пловдив Спартак Варна Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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