Радар за икономика: Най-важните новини на 3 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 3 август 2026 г.

Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

Производството на електроенергия рязко спада в Унгария, Сърбия, Румъния и България поради безводието в река Дунав. Това застрашава електроенергийната система, като ситуацията е подобна в цяла Европа. Освен това Румъния изпитва нестабилност в доставките на суров петрол поради войната в Украйна. Историческият спад на Дунав също наруши корабоплаването по реката. Всички проблеми сочат към пълномащабна енергийна криза и повишен риск от нормиране на горивата. Правителствата подготвят поетапни прекъсвания на електрозахранването, предава Balkan Green Energy News.

Още: Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

Тръмп отложи "най-голямата атака от Втората световна война насам" и цените на петрола рязко смениха посоката

Цените на петрола се понижиха днес, 3 август, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се възвърнаха. Цената на международния бенчмарк "Брент", който е референтен и за Европа, падна с над 5% и към момента на публикуване на материала се търгува за 83,29 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с повече от 6 на сто - до 79,44 долара за барел.

Още: Тръмп отложи "най-голямата атака от Втората световна война насам" и цените на петрола рязко смениха посоката

Уж ще има мир между САЩ и Иран, но да се готвим за по-скъпи дизел и бензин

Да, има нови цени от тази нощ - с 15 евроцента на 1000 литра нагоре. Това е около 1-2 евроцента на литър. Говорим за цени на едро - това заяви Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива, който говореше конкретно за дизела, но от думите му остава впечатление, че не става въпрос само за дизела.

Снимка: iStock

Още: Уж ще има мир между САЩ и Иран, но да се готвим за по-скъпи дизел и бензин

След месечния рекорд: Еврото започва с близки до върха нива през август

След като на 31 юли курсът на еврото отбеляза рекордни стойности за последния един месец, качвайки се до стойност 1,1534 спрямо щатския долар, равнището горе-долу се запазва и в началото на август, макар и с леко понижение. През изминалия месец единната европейска валута записа най-ниското си ниво от 1,1371 на 27 юли, а само дни по-късно записа върховото постижение за периода.

Още: След месечния рекорд: Еврото започва с близки до върха нива през август

Цените в Русия ще скочат още повече заради украинските удари по Wildberries (ВИДЕО)

Руските търговци на дребно предложиха доставчиците сами да доставят стоките до магазините след украинските нападения над складовете на Wildberries - най-големия онлайн търговец в страната, наричан още "руския Amazon". В последните седмици украинските дронове атакуват масово логистични центрове на компанията, защото според Киев тя участва в съхранението и доставката на дронове и други оръжия за армията. Редица обекти на Wildberries бяха обхванати от пламъци и прекъснаха работата си.

Още: Цените в Русия ще скочат още повече заради украинските удари по Wildberries (ВИДЕО)