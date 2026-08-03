Не вярвам в перспективата за членство на Украйна в НАТО, Киев трябва да се фокусира върху развитието на други съюзи. Това заяви Валерий Залужни, посланик на Украйна във Великобритания, а в миналото главнокомандващ украинската армия, цитиран от "Европейска правда".

"Познавам НАТО много добре. Около 12 години лично работих, за да гарантирам, че усвояваме стандартите на НАТО, и всяка година слушах приказки за това как сме на път да се присъединим към НАТО. За съжаление, никога няма да се присъединим!", бяха думите на Залужни по време на дискусия за евроатлантическата интеграция на Украйна на обща среща на всички украински посланици, състояла се днес в Киев.

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Всъщност Залужни направи много негативна оценка на възможностите на НАТО, като заяви, че това е организация, ръководена от доктрините още от времето на Втората световна война. Генералът смята, че Украйна трябва да гледа напред към отбранителни съюзи от съвсем различно равнище, които ще се формират тепърва и които многократно ще надминават нивото на Алианса. "НАТО най-вероятно ще остане в сегашния си вид и ще са му необходими около 12 години, точно както и на Украйна, за да достигне стандартите, необходими за достигане на поне половината от нивото на Руската федерация", заяви изненадващо Залужни.

Въпреки тази оценка, Залужни призна, че "Украйна се нуждае от технологии, които страните от НАТО притежават в момента".

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