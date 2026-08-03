Путин прокуди още един опозиционер - опитващият да го свали от трона Борис Надеждин избяга във Франция (ВИДЕО)

Руският университетски преподавател и опозиционен политик Борис Надеждин е напуснал Русия и е заминал за Франция, разкри самият той във видео, публикувано в канала му в Telegram, на което се вижда как стои пред Айфеловата кула в Париж. „Имам добра новина: жив съм и свободен. За съжаление, вече не съм в Русия. Сега трябва да се огледам и да разбера как да живея оттук нататък. По-късно ще пиша за плановете си“, заяви Надеждин.

🇫🇷 “I’m alive and free”: Boris Nadezhdin has fled to France



Boris Nadezhdin planned to run in Russia’s 2024 presidential election and began collecting signatures in support of his candidacy.



He was the only anti-war candidate, and in many Russian regions, people lined up… pic.twitter.com/joQlSDYIOO — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Неуспешни кандидатури и за президентските избори, и за парламентарните: Надеждин е "чуждестранен агент" в Русия

Борис Надеждин планираше да се кандидатира на президентските избори в Русия през 2024 г. като единственият антивоенен кандидат и започна да събира подписите, необходими за регистриране на кандидатурата.

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Пред предизборните му щабове в много региони на Русия се образуваха опашки, защото хората чакаха, за да се подпишат в негова подкрепа.

В крайна сметка Централната избирателна комисия му отказа регистрация, позовавайки се на неприемливо висок процент невалидни подписи сред събраните.

Надеждин не се предаде и имаше планове да се кандидатира на парламентарните избори в Русия през есента на тази година. Само че на 10 юли руското министерство на правосъдието го обяви за „чуждестранен агент“.

Три дни по-късно властите изготвиха доклад, в който го обвиниха, че е показвал „екстремистки символи“ чрез линк към видеоклип, съдържащ снимка на вече покойния опозиционер Алексей Навални. Съдът му наложи глоба от 1000 рубли.

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Както статутът му на „чуждестранен агент“, така и докладът по закона за „екстремизма“ затвориха пътя на Надеждин към изборите - така режимът на диктатора Владимир Путин за пореден път смаза надеждите на опозиционен кандидат. Още повече, че Борис Надеждин водеше кампания срещу войната в Украйна и "за" връщането на "нормален живот" в Руската федерация.