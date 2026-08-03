Наско Сираков го определи за "несериозно" миналата година, но сега Левски е готов да го направи

Преди дни стана ясна важна дата за Левски, която ще се окаже ключова за бъдещето на клуба. Петър Ганев, който е член на Контролния съвет на Сдружение "Левски на левскарите", разкри, че на 14 септември 2026 година ще се проведе общото събрание на акционерите на "сините". На него се очаква да бъдат разгледани сериозни промени в Устава и структурата на управление на клуба, а властта да премине изцяло в ръцете на новия собственик Атанас Бостанджиев. Междувременно Наско Сираков ще бъде признат за почетен президент на "Герена".

Ръководството на Левски готви важен ход на Общото събрание

Сега колегите от Sportal.bg. разкриха, че на събранието ръководството на "сините" ще предприеме ход, с който да изпълни едно от желанията на "Левски на левскарите", който е вторият най-голям акционер в клуба. В началото на миналата година от сдружението призоваха шефовете на "Герена" да изготвят и представят подробен 5-годишен план за развитие на клуба. Тогава мажоритарният собственик Наско Сираков заяви, че не може да се направи.

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"Меко казано е несериозно в този момент да искат 5-годишен план за инвестиции от мен. По наш разчет около Нова година Левски ще бъде изчистен от задължения. Няма как да направим 5-годишен план за харчовете ни. Левски е в по-добро състояние от това, което беше преди 2 години с огромна разлика. Това е благодарение на работа на целия екип. Левски може да диша спокойно, но не може да прави дългосрочни прогнози", заяви тогава Сираков.

Сега, след като клубът вече е стабилизиран финансово, "сините" са решили да изготвят и представят подробен 5-годишен план за развитието. Той ще бъде представен на предстоящото през септември Общо събрание на акционерите. Планът ще съдържа подробно описание на поставените пред представителния отбор цели, планираните средства за селекция на нови футболисти, заплати на първия отбор, цялостна издръжка на отбора и клубната инфраструктура и тяхното осигуряване, а също така и планираното интегриране на футболисти от ДЮШ на клуба.

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