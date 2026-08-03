УЕФА направи огромен "подарък" на ЦСКА преди голямата битка с Макаби Тел Авив

Носителят на Купата на България ЦСКА получи сериозно предимство преди първия мач срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. УЕФА наказа израелския клуб да изиграе следващото си домакинство в европейските клубни турнири при закрити врата. Наказанието трябва да бъде изтърпяно именно при домакинството срещу ЦСКА. Първата среща между двата отбора е на 6 август от 19:00 часа на "Аджарабет Арена" в грузинския град Батуми, където Макаби приема своите съперници от евротурнирите заради ситуацията в Израел.

УЕФА остави Макаби Тел Авив без публика за домакинството на ЦСКА

Санкцията е наложена заради използването на пиротехнически средства по време на реванша срещу Шериф Тираспол от втория квалификационен кръг. Двубоят се проведе на 30 юли в Батуми и завърши с победа на Макаби с 1:0. Освен затварянето на стадиона европейската футболна централа глоби израелския клуб с 40 000 евро.

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Така израелският отбор ще бъде лишен от подкрепата на своите привърженици в ключовия сблъсък с "червените". Все още няма официална информация дали фенове на ЦСКА ще бъдат допуснати на трибуните. При санкция за мач при закрити врата по принцип достъпът е забранен за всички зрители, освен ако УЕФА не разреши изрично присъствието на определени категории публика.

Без фенове и на ЦСКА

Малко по-късно ЦСКА информира, че няма да бъдат допуснати и гостуващи фенове: "През последните 3 дни ЦСКА направи всички необходими постъпки пред УЕФА, за да изясни в детайли ситуацията и да потърси възможност армейски фенове да подкрепят тима ни на трибуните. Въпреки това решението на УЕФА е окончателно."

Макаби достигна до третия квалификационен кръг след категоричен общ успех с 6:0 над Шериф. Израелците спечелиха първата среща в Тираспол с 5:0, а седмица по-късно се наложиха с 1:0 и в Батуми. ЦСКА от своя страна отстрани Карабах след две равенства без отбелязан гол и успех след изпълнение на дузпи. Реваншът между „червените“ и Макаби ще се играе на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

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