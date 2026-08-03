"На Вальо Илиев само една пръчка му трябва... стои до Христо Янев като пъдар"

Мястото на Валентин Илиев е в ложата на трибуните, а не до скамейката с Христо Янев. Това смята спортният журналист Бойко Димитров, който коментира в последния епизод на "Точно попадение", че новият спортен директор на ЦСКА изглежда като "пъдар". И добави, че според него назначението на Илиев за спортен директор изглежда нелогична, защото може да се намери по-добър кадър за тази позиция.

Защо спортният директор на ЦСКА стои плътно до треньора по време на мач?

"Не съм много голям фен на това спортният директор да стои долу като пъдар. Само една пръчка трябва да му дадат... Неговото място е горе на трибуните. Ицо Янев да си води долу отбора", заяви Бойко Димитров, който следи изкъсо процесите в ЦСКА.

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"Със сигурност ЦСКА не убеждава. Но има и нещо друго: в България много залитаме в крайностите. Не мисля, че трябва да се правят драми, че ЦСКА се измъчил с Дунав. Има вражда между феновете и Ицо Янев. Виждаме, че Ицо Янев вече умишлено не ходи пред сектора да поздравява феновете. Създава се изкуствено напрежение точно преди най-важните мачове", добави още той.

Неговият колега Стефан Йорданов сподели, че изглежда така сякаш ЦСКА има двама треньори едновременно. А самият Валентин Илиев пък отбеляза, че има причина да бъде до тъчлинията, но не желае да я разкрива и предпочита да я остави в клуба.

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