Пълно класиране в Първа лига 2026/27 - изненадващ отбор в топ 3!

Сезон 2026/27 в Първа лига е 103-ият сезон в най-висшия ешелон на българския футбол. Кампанията започва на 17 юли, като се открива с мач между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Краят на първия полусезон ще се състои в периода 4-7 декември. А краят на сезона пък ще бъде в края на месец май, като последният двубой ще бъде бараж за участие в Лигата на конференциите.

Класация в Първа лига - актуални позиции на всички отбори

През новия сезон отборите в Първа лига са намалени на 14. По азбучен ред това са Арда Кърджали, Ботев Враца, Ботев Пловдив, Дунав Русе, Левски, Локомотив Пловдив, Локомотив София, Лудогорец, Септември София, Славия, Спартак Варна, ЦСКА 1948, ЦСКА, Черно море. Форматът предвижда редовен сезон и плейофи, в които отборите се разделят на три групи:

първа група – 4 отбора – от 1. до 4. място в редовния сезон

втора група – 4 отбора – от 5. до 8. място в редовния сезон

трета група – 6 отбора – от 9. до 14. място в редовния сезон

В първа и втора групи се играят шест кръга на принципа разменено гостуване. В групата на изпадащите се играят 5 кръга – отборът, завършил на 14-о място, изпада директно, докато отборите, завършили на 12-о и 13-о, играят бараж за оставане в Първа лига. В настоящата статия ще може да следите актуалното класиране в Първа лига - с временното място на всеки отбор, изиграни мачове, победи, равенства, загуби, голова разлика, точки.

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