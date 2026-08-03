След обявеното споразумение: Николай Младенов се срещна с Бенямин Нетаняху

Пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден на американския президент Доналд Тръмп, Николай Младенов се е срещнал днес с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, предаде Асошиейтед прес. Според съобщение, разпространено от Съвета за мир, Младенов е имал „конструктивни и детайлни“ разговори с Нетаняху и неговия екип.

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„Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата (Газа) и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление“, се казва в изявлението. Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка „Хамас“, обявено от Тръмп в четвъртък, предаде БТА.

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След оповестяването на споразумението обаче Израел обяви, че има „сериозни опасения по отношение на сигурността“ и засили ударите в Газа. При тях в нощта на събота срещу неделя бяха убити 17 души по данни на местните здравни власти. В понеделник нямаше регистрирани израелски удари в ивицата. Днес Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на „Хамас“, съобщи ДПА.

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От своя страна палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава.