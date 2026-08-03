Не Левски, а ЦСКА е големият герой в Европа! Излиза ли Сираков от управлението? | Точно попадение

Не Левски, а ЦСКА е големият герой в Европа! Тази теза бе застъпена в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. За пръв път от 16 години двата гранда на българския футбол едновременно достигнаха толкова далеч в евротурнирите, класирайки се за третите квалификационни кръгове на Шампионска лига и Лига Европа. И макар еуфорията при "сините" да е значително по-голяма, то всъщност "червените" сътвориха голямата сензация, изхвърляйки изключително класния отбор на Карабах. Успех, който сякаш остана недооценен.

ЦСКА сякаш има двама треньори!

В последните седмици в ЦСКА се работи при изключителен натиск, като за това говори и фактът, че няколко дни преди отстраняването на Карабах се скандираше "оставка" срещу Христо Янев. Само че треньорът на ЦСКА доказа, че може да работи под напрежение и отстрани миналогодишния участник в основната фаза на Шампионска лига, а освен това спечели седем точки от възможни девет на старта на новия сезон в Първа лига. А на този фон натискът срещу Янев и ЦСКА изглежда прекален...

В ЦСКА настъпиха и някои ръководни промени, които допълнително разбуниха духовете на "Армията". Назначението на Валентин Илиев за спортен директор не се прие положително от повечето фенове, а присъствието му край тъчлинията оставя впечатлението, че ЦСКА има двама старши треньори. Самият Илиев обясни, че има причина да гледа мачовете до Янев, а не в ложата. Той обаче пожела да не разкрива причината и да я остави вътре в клуба.

Криза в Левски по пътя към мечтата за Шампионска лига

В Левски пък са перфектни от старта на новия сезон - пълен актив в шампионата след първите три кръга, гарантирано участие в основната фаза на евротурнирите и стремеж към попадане в Шампионска лига. Следващият съперник е Кайрат, а "сините" започват да имат все повече кадрови проблеми - с контузиите на Акрам Бурас и Майкон. Дали пък това няма да окаже влияние за двубоите срещу Кайрат, пък и за следващите седмици, особено след притеснителните информации, че Бурас ще отсъства няколко месеца?

Възникват и други въпроси в Левски: излиза ли Наско Сираков от управлението, след като стана ясно, че на "Герена" планират да го направят почетен президент? И още - развя ли Лудогорец бялото знаме в евротурнирите, за да си върне титлата на България? Какво наложи смяна на шефа на Съдийската комисия в БФС и защо Георги Иванов - Гонзо спести компесационната такса на Лудогорец за правилото за четиримата българи? Всички тези теми - в новия епизод на "Точно попадение" в YouTube: