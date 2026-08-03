Войната в Украйна:

Украйна удари площадка за изстрелване на руски ударни дронове

03 август 2026, 22:58 часа 409 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Украйна удари площадка за изстрелване на руски ударни дронове

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за поразени обекти за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни безпилотни летателни апарати в село Навля, Брянска област на Русия, съобщи изданието "Милитарний". Анализатори на изданието са установили пожар близо до базата за дронове на 1 август чрез прегледа на картата за пожари FIRMS на НАСА.

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В момента се засичат термални аномалии и близо до подстанция в Навля, чието поразяване все още не е потвърдено официално, но според анализаторите е възможно тя също да е била ударена, като продължителността на пожара се дължи на трудностите при гасенето на пожари в подобни енергийни съоръжения, информира БГНЕС.

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По-рано "Милитарний" бе съобщил за разширяване от страна на Русия на изстрелна площадка за дронове тип "Шахед" в същото село, разположено на 70 км от украинската граница. Инфраструктурата включваше 19 гаража за съхранение на дронове, бетонни хангари и складове, три укрития и изстрелни позиции, като капацитетът на обекта позволяваше на руската армия да изстрелва наведнъж поне 150 дрона тип "Шахед" при една атака.

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Русия война Украйна Брянск украински удар руски дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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