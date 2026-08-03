Три лъва срещу коте нямат никакъв шанс! Допамин за 3 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Готови сме да посрещнем новата седмица точно като това коте - никакви лъвове, пардон непредвидени неприятности, не могат да ни попречат да преминем и през тази седмица със самоувереност и апломб!
Престорете се на умрели и се оставете да ви поглезят: Допамин за 1 август
Tiny size, final boss energy. 🦁💨🐈— AnimalsNature🇺🇸🇺🇸 (@Aniku8555) August 3, 2026
Proof that it's not about the size of the cat in the fight, but the size of the fight in the cat! 😂 pic.twitter.com/EjFiPmelIa
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.