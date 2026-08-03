Иран не би избрал България за атака, а кого? Обяснява Руслан Трад (ВИДЕО)

И мароканци, които пресичаха границата, и местните, и испанските власти разказваха, че става дума за организиран процес от Държавна сигурност на Мароко. Това показват и сателитните изображения от по-рано.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът и международен анализатор Руслан Трад, коментирайки кризата в Сеута с мигрантите.

Най-вероятно има подготовка за движение на хора. Испанските власти не очакваха подобно действие, тъй като се очакваше, че Мароко ще удържа подобни мигрантски вълни, заяви Трад.

Той подчерта, че е твърде възможно в това да са намесени САЩ или Израел - заради позицията на Испания към действията на Израел в Газа.

Когато се случи това, нямаше как анализатори да не споменат израелския фактор, макар че нямаше доказателства за подобна намеса, обясни той. Като външно участие имаме ролята на Русия за самата дезинформация. Въпросът е, че се напластяват няколко събития, които се случиха след дните, в които Санчес беше в Алжир, за да договаря доставки на газ, което ядоса Мароко, коментира Трад.

Журналистът посочи, че по отношение на войната в Украйна са продължили атаките на Киев дълбоко в руската територия и че всичко това се отразява директно върху износа на петрол на Русия.

Руснаците имаха желание да изнасят петрол, което не се случва точно заради ударите. Украйна се позиционира като регионален играч, който може да изнася военна продукция, както и предлага услугите си на САЩ, подчерта Трад.

Технически Иран може да достигне европейска територия. Технически, Иран не може да изпълни атака на европейска територия - Техеран има такива ракети, но не може да ги ползва. България не е беззащитна, ние също имаме ПВО система, не сме беззащитни. Иран не би избрал България за атака, по-скоро Израел, каза още той.

Целия разговор в водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.