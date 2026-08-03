Алдаир: Изживяваме специален момент, всички в Левски сме доволни от свършената работа!

Десният краен защитник на Левски Алдаир Невеш присъства на пресконференцията на Хулио Веланскес преди мача с Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Португалецът говори пред медиите като коментира настроението в тима преди важните мачове с казахстанския първенец.

„Крайната цел е да стъгнем възможно най-далеч“

„Със сигурност това е изключително специален момент, който изживяваме. Ние сме изключително доволни от свършената работа, защото нашата цел е групова фаза на някои от клубните турнири. Без съмнение, крайната цел е да стигнем възможно най-далеч“, каза Алдаир, който със сигурност ще бъде титуляр утре.

„Да, съзнавам какво можеше да се случи. Решенията ги взима треньорът, аз трябва да се представя по най-добрия начин. Когато гориш в мача, има и такива моменти“, отговори той на въпрос за възможността да бъде изгонен в реванша срещу Университатя Крайова, заради която бе сменен на почивката.

„Не съм най-забавният в Левски, има и други играчи. Като цяло атмосферата е много хубава и това е една от най-добрите неща. Мога да благодаря на Господ за това, че ми даде сили да вкарам голове за Левски. Аз трябва да мисля първо за задачите си в защитата и след това за атаката“, обясни десният бек Алдаир.

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