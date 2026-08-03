Войната в Украйна:

Зеленски изненада с нов съюз: Събра държавите, които отказват оръжие на Украйна, привлече Унгария и Сърбия

03 август 2026, 23:43 часа 1258 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленски изненада с нов съюз: Събра държавите, които отказват оръжие на Украйна, привлече Унгария и Сърбия

Украинският президент Володимир Зеленски обяви една напълно нова инициатива, която стартира веднага. Това е Карпатската инициатива, която освен Украйна ще включва още Румъния, Австрия, Сърбия, Унгария, Полша, Чехия и Словакия. Ето какво обяви Зеленски в социалните мрежи тази вечер:

"Защо възникна тази идея? Защото не всички държави са готови да ни подкрепят с оръжия, но искат да бъдат заедно в хуманитарната и икономическата сфера, и в сигурността. Те мислят за възстановяването на Украйна, а това е важно. Когато съседните държави мислят за възстановяването ни, това показва вярата им в Украйна, че всичко ще бъде мирно. Ще имаме мир. Това също е важен сигнал", заяви Зеленски.

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Карпатската инициатива ще обедини държави, свързани не само географски, но и със споделени интереси в сигурността и в икономиката, включително в развитието на логистиката, културата и туризма. 

Зеленски заяви, че вече е представил тази идея пред Европейския съвет и Европейската комисия, и тя е била приета положително. Първото събитие на Карпатската инициатива е планирано за есента.

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Украйна Володимир Зеленски война Украйна Карпатска инициатива
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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