Зеленски изненада с нов съюз: Събра държавите, които отказват оръжие на Украйна, привлече Унгария и Сърбия

Украинският президент Володимир Зеленски обяви една напълно нова инициатива, която стартира веднага. Това е Карпатската инициатива, която освен Украйна ще включва още Румъния, Австрия, Сърбия, Унгария, Полша, Чехия и Словакия. Ето какво обяви Зеленски в социалните мрежи тази вечер:

"Защо възникна тази идея? Защото не всички държави са готови да ни подкрепят с оръжия, но искат да бъдат заедно в хуманитарната и икономическата сфера, и в сигурността. Те мислят за възстановяването на Украйна, а това е важно. Когато съседните държави мислят за възстановяването ни, това показва вярата им в Украйна, че всичко ще бъде мирно. Ще имаме мир. Това също е важен сигнал", заяви Зеленски.

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Карпатската инициатива ще обедини държави, свързани не само географски, но и със споделени интереси в сигурността и в икономиката, включително в развитието на логистиката, културата и туризма.

Зеленски заяви, че вече е представил тази идея пред Европейския съвет и Европейската комисия, и тя е била приета положително. Първото събитие на Карпатската инициатива е планирано за есента.

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