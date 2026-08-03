Пълна програма на Първа лига 2026/27 - идва труден съперник за Левски

Елитът на българския футбол се завърна с новия сезон 2026/27, който се явява под номер 103 в историята на най-високия ни футболен ешелон. През новата кампания програмата в Първа лига предвижда по-малък брой мачове, тъй като отборите вече са с два по-малко - 14. Форматът обаче се запазва непроменен - редовен сезон и плейофи, в които всички участници се разделят в три групи.

Програма на мачовете от Първа лига за сезон 2026/27

И през тази година телевизионните права за мачовете от Първа лига се притежават от "Нова Броудкастинг Груп", а всички двубои се излъчват пряко по Diema Sport. Началото на сезона е на 17 юли, като откриващият мач е този между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Малко по-късно през деня действащият шампион Левски ще започне защитата на титлата срещу новака в елита Дунав Русе.

В настоящата статия ще можете да следите актуална информация за програмата в Първа лига - с дати и часове на всички мачове, които ще бъдат обновявани при настъпващи промени. Ето и как изглежда пълната програма по кръгове в Първа лига за сезон 2026/27:

Вижте още: Пълно класиране в Първа лига за сезон 2026/27

I кръг

17 юли 2026, петък

18 юли 2026, събота

19 юли 2026, неделя

20 юли 2026, понеделник

II кръг

24 юли 2026, петък

25 юли 2026, събота

26 юли 2026, неделя

27 юли 2026, понеделник

III кръг

31 юли 2026, петък

1 август 2026, събота

2 август 2026, неделя

3 август 2026, понеделник

IV кръг

7 август 2026, петък

20:30 часа: Левски (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

8 август 2026, събота

19:00 часа: Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа: Дунав (Русе) - Арда 1924 (Кърджали)

9 август 2026, неделя

19:00 часа: Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа: Ботев (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

10 август 2026, понеделник

19:00 часа: Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)

21:15 часа: Септември (София) - ЦСКА (София)

V кръг

14 август 2026, петък

21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)

15 август 2026, събота

19:00 часа: Славия 1913 (София) - Левски (София)

21:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)

16 август 2026, неделя

19:00 часа: ЦСКА (София) - Ботев (Враца)

21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав (Русе)

17 август 2026, понеделник

19:00 часа: Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)

21:15 часа: Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)

*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!

VI кръг

22 август 2026, събота

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)

Черно море (Варна) - Дунав Русе (Русе)

Левски (София) - Спартак 1918 (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София)

Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

VII кръг

29 август 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Черно море (Варна)

Дунав (Русе) - Локомотив София 1929 (София)

Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

Славия 1913 (София) - Септември (София)

VIII кръг

5 септември 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Пловдив)

Дунав (Русе) - Славия 1913 (София)

Спартак 1918 (Варна) - ЦСКА (София)

Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна)

Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Септември (София) - Ботев (Враца)

IX кръг

12 септември 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Враца) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Дунав (Русе)

ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - Локомотив София 1929 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София)

Славия 1913 (София) - Спартак 1918 (Варна)

X кръг

19 септември 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)

Дунав (Русе) - Ботев (Враца)

Спартак 1918 (Варна) - Локомотив София 1929 (София)

Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

XI кръг

10 октомври 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)

ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София)

Черно море (Варна) - Левски (София)

Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Лудогорец 1945 (Разград) - Арда 1924 (Кърджали)

Септември (София) - Дунав (Русе)

XII кръг

24 октомври 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)

ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Черно море (Варна) - Септември (София)

Дунав (Русе) - Спартак 1918 (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)

XIII кръг

31 октомври 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)

Ботев (Враца) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Спартак 1918 (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - ЦСКА (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Септември (София) - Локомотив София 1929 (София)

Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)

XIV кръг

7 ноември 2026, събота

Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Пловдив)

Черно море (Варна) - Ботев (Враца)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Спартак 1918 (Варна)

Дунав (Русе) - Левски (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)

Арда 1924 (Кърджали) - Септември (София)

ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)

XV кръг

21 ноември 2026, събота

Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)

Спартак 1918 (Варна) - Черно море (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав (Русе)

Септември (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)

XVI кръг

28 ноември 2026, събота

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Дунав (Русе) - ЦСКА (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

Септември (София) - Левски (София)

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив София 1929 (София) - Славия 1913 (София)

XVII кръг

5 декември 2026, събота

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - Ботев (Враца)

Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

Арда 1924 (Кърджали) - Дунав (Русе)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)

ЦСКА (София) - Септември (София)

XVIII кръг

13 февруари 2027, събота

Локомотив София 1929 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Враца) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)

Дунав (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)

Левски (София) - Славия 1913 (София)

XIX кръг

20 февруари 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)

Дунав (Русе) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Левски (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)

Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)

XX кръг

27 февруари 2027, събота

Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Черно море (Варна) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Дунав (Русе)

Лудогорец 1945 (Разград) - Спартак 1918 (Варна)

Септември (София) - Славия 1913 (София)

XXI кръг

6 март 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Славия 1913 (София) - Дунав (Русе)

ЦСКА (София) - Спартак 1918 (Варна)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Левски (София)

Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив София 1929 (София)

Ботев (Враца) - Септември (София)

XXII кръг

13 март 2027, събота

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Левски (София) - Ботев (Враца)

Дунав (Русе) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)

Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Спартак 1918 (Варна) - Славия 1913 (София)

XXIII кръг

20 март 2027, събота

Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Враца) - Дунав (Русе)

Локомотив София 1929 (София) - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София)

ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Септември (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Славия 1913 (София)

XXIV кръг

3 април 2027, събота

Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца)

ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Левски (София) - Черно море (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)

Дунав (Русе) - Септември (София)

XXV кръг

10 април 2027, събота

Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)

Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София)

XXVI кръг

17 април 2027, събота

Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)

Арда 1924 (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)

ЦСКА (София) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив София 1929 (София) - Септември (София)

Черно море (Варна) - Славия 1913 (София)

*Програмата за плейофната фаза, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!