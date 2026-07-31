Войната в Украйна:

Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години

04 август 2026, 0:22 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години

Преработката на нефт в Русия през юли спадна до най-ниското ниво за повече от две десетилетия. Според данни на EA Analytics, цитирани от Bloomberg, производството е спаднало до 3,91 млн. барела на ден — най-ниското ниво от март 2005 г.; според отделна оценка на Energy Intelligence реалните обеми може да са спаднали още по-ниско, до около 3,6 млн. барела — такова нещо не е имало от 2002 г. насам. Това е с около една трета по-малко от нормата за този сезон: през 2020–2025 г. руските нефтопреработвателни заводи по това време на годината преработваха средно 5,3–5,6 млн. барела на ден.

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През юли бяха ударени 18 рафинерии, включително най-голямата в страната — Омската, разположена на повече от 2500 км от украинската граница; предишният рекорд по брой ударени рафинерии за един месец — 17 — беше поставен през май. Освен нефтопреработвателните заводи, под удари попаднаха пет танкера, пет обекта от пристанищната инфраструктура и два тръбопровода — общо 30 удара по нефтени обекти за месеца, което е вторият резултат след майските 32.

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От средата на юли украинските дронове за около две седмици пренасочиха ударите си от заводите към танкери и морска инфраструктура, както и към складовете на Wildberries, поради което горивната криза в Русия временно отслабна. Но към края на месеца ударите по нефтопреработвателни предприятия бяха възобновени — на 29 юли беше ударен завод на „Роснефт“ в Рязан, а на 31 юли — заводът на „Лукойл“ във Волгоград и заводът в Перм, също принадлежащ на „Лукойл“. Нефтопреработвателният завод в Рязан, един от основните доставчици на гориво за Москва, е бил бомбардиран вече 15 пъти по време на войната. 

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Според оценки на Центъра „Карнеги“ украинската компания-производител на дронове „Fire Point“ произвежда около 100 ударни FP-1 на ден, от които до целта достига приблизително всеки десети — дали Киев ще успее да разшири тази кампания още повече, зависи именно от темповете на производството. В отговор Русия въвеждаше и удължаваше забраните за износ на бензин, авиационно гориво и дизел, а недостигът на вътрешния пазар се компенсира отчасти с доставки от Беларус и Казахстан.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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