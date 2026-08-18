Шампионска лига НА ЖИВО: Левски - АЕК Атина, ясни са стартовите състави!

Българският футболен шампион Левски излиза тази вечер в най-важния си мач от много години насам. "Сините" приемат гръцкия първенец АЕК Атина от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът е на 26 август в Атина. Можете да проследите мача Левски - АЕК НА ЖИВО в Actualno.com!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

Левски: 92 Вуцов, 21 Алдаир, 31 Серафимов, 50 Димитров, 3 Майкон, 35 Сержиньо, 19 Мубарик, 20 Сентейес, 11 Око-Флекс, 7 Рейналдо, 17 Евертон Бала

АЕК Атина: 1 Стракоша, 12 Рота, 2 Мукуди, 44 Филипе Релваш, 3 Пилиос, 14 Майер, 18 Марин, 6 Кайринен, 11 Койта, 9 Йович, 90 Зини

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ЛЕВСКИ - АЕК

Преди мача Левски - АЕК

Във вторник вечер Левски излиза пред историческа атмосфера пред повече от 38 000 зрители, които ще опитат да дадат допълнителен импулс на тима на Хулио Веласкес. Залогът е огромен – класиране в основната фаза на Шампионска лига би донесло на Левски и гарантирана финансова инжекция от над 18 милиона евро.

"Сините" обаче имат кадрови проблеми. Новото попълнение Марко Груич няма право да играе, тъй като все още не е картотекиран за европейските турнири. Срещата пропускат и контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

От другата страна е шампионът на Гърция АЕК – сериозно европейско препятствие, което ще търси добър резултат в София преди реванша. За Левски задачата е ясна: силно домакинство, дисциплина и резултат, който да остави всичко отворено преди решаващите поне 90 минути в Атина.