Кабинетът "Радев":

Първи в българската история: Майка и дъщеря покориха световния връх

18 август 2026, 20:59 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Българска федерация по художествена гимнастика
Първи в българската история: Майка и дъщеря покориха световния връх

Българските грации се представиха отлично на Световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Франкфурт. Те завоюваха общо шест медала на германска земя - един златен, три сребърни и два бронзови. Несъмнено голямата звезда в състава ни отново беше Стилияна Николова. Възпитаничката на Валентина Иванова стана втора в многобоя, като по този начин донесе първа квота на България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Във финалите на отделните уреди тя спечели злато на бухалки и сребро на лента.

Стилияна Николова влезе в историята на българската гимнастика

Особено впечатляващо беше представянето ѝ във финала на бухалки. Николова грабна титлата с най-висока оценка от 30.150 точки, от които 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Това е първо злато за България от 25 години насам, когато Симона Пейчева триумфира през 2001 година. Стили Николова записа името си в историята и по още един начин.

ОЩЕ: България е №1 на Световното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова

Майка и дъщеря шампионки

За първи път в историята на българската художествена гимнастика майка и дъщеря са световни шампионки. Майката на Стилияна - Паулина, е двукратна шампионка с родния ансамбъл. Грациите ни триумфират на планетарния шампионат през 1983 и 1985 година. 41 години след последния ѝ медал нейната дъщеря покори световния връх. Паулина признава, че успехът на Стилияна е много по-ценен за нея, отколкото собствения ѝ. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Илиана Раева се ядоса на правителството: "Какви междупланетни успехи трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика Световно първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес