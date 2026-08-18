Първи в българската история: Майка и дъщеря покориха световния връх

Българските грации се представиха отлично на Световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Франкфурт. Те завоюваха общо шест медала на германска земя - един златен, три сребърни и два бронзови. Несъмнено голямата звезда в състава ни отново беше Стилияна Николова. Възпитаничката на Валентина Иванова стана втора в многобоя, като по този начин донесе първа квота на България за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Във финалите на отделните уреди тя спечели злато на бухалки и сребро на лента.

Стилияна Николова влезе в историята на българската гимнастика

Особено впечатляващо беше представянето ѝ във финала на бухалки. Николова грабна титлата с най-висока оценка от 30.150 точки, от които 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Това е първо злато за България от 25 години насам, когато Симона Пейчева триумфира през 2001 година. Стили Николова записа името си в историята и по още един начин.

ОЩЕ: България е №1 на Световното първенство по художествена гимнастика

Майка и дъщеря шампионки

За първи път в историята на българската художествена гимнастика майка и дъщеря са световни шампионки. Майката на Стилияна - Паулина, е двукратна шампионка с родния ансамбъл. Грациите ни триумфират на планетарния шампионат през 1983 и 1985 година. 41 години след последния ѝ медал нейната дъщеря покори световния връх. Паулина признава, че успехът на Стилияна е много по-ценен за нея, отколкото собствения ѝ.

ОЩЕ: Илиана Раева се ядоса на правителството: "Какви междупланетни успехи трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание"