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Барселона официално хвърли най-голямата трансферна бомба на лятото (ВИДЕО)

18 август 2026, 21:00 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона официално хвърли най-голямата трансферна бомба на лятото (ВИДЕО)

Шампионът на Испания Барселона направи един от най-шумните трансфери на лятото. Каталунците официално обявиха привличането на Родри от Манчестър Сити, с което сложиха край на една от най-следените трансферни саги през последните месеци. Испанският национал подписа договор до 2030 година, като предпочете да заиграе на "Камп Ноу", вместо на "Сантяго Бернабеу".

Барселона обяви трансфера на Родри

Сделката е на стойност около 76,5 милиона евро с включени бонуси, а с нея Барселона привлича футболист, който само преди няколко седмици беше избран за най-добър играч на Световното първенство. Родри е и носител на "Златната топка" за 2024 г., световен и европейски шампион и победител в Шампионската лига с Манчестър Сити.

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Трансферът е още по-впечатляващ заради битката зад кулисите. Родри беше свързван сериозно и с Реал Мадрид, но в крайна сметка избра Барселона. Испанецът вече заяви, че каталунският клуб е бил неговият "първи избор", а спортното предизвикателство е изиграло ключова роля в решението му.

Така Ханзи Флик ще може да разчита на един от най-добрите полузащитници през последното десетилетие, като Родри ще му даде огромен опит, физическа сила и контрол върху темпото на игра в средата на терена. С идването на Родри Барса ще оформи много силна халфова линия, където личат още имената на Педри, Гави и Френки де Йонг.

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Манчестър Сити Барселона Летен трансферен прозорец Родри
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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