"Ще си платите": Москва търси сметка и заплашва Лондон, ето отговорът на британския премиер (ВИДЕО)

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Лондон ще продължи „да подкрепя Украйна на 100%, след като Москва предупреди за „последствия“ след като стана ясно, че британски дронове са били използвани при скорошни украински удари в Русия, предаде BBC. Обединеното кралство е един от най-големите международни поддръжници на Украйна, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г.

Министерството на отбраната заяви, че Обединеното кралство е „ангажирано да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити срещу незаконното нахлуване на Путин“.

Известно е, че две британски компании са изградили дронове, доставени на Киев. Военен източник потвърди пред BBC, че британски дронове са били използвани при скорошни атаки срещу Русия, които според съобщенията са причинили икономически щети за над 35 милиарда паунда.

„Ние не сме приятели само в хубаво време, ще бъдем там, когато Украйна се нуждае, и това няма да се промени“, категоричен е Бърнам.

Запитан във вторник относно руската заплаха, Бърнам твърди, че Обединеното кралство „предоставя подкрепа, за да може Украйна да се защити и това е била британската позиция през целия този конфликт и за него тя остава такава.

Руските заплахи срещу Великобритания

В социалните мрежи се появи видео на изявление на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че Москва има право да разглежда „гордо обявеното“ пряко участие на британски ракетни сили в удари срещу Русия като участие във войната. Той предупреди, че подобно участие ще доведе до „всички произтичащи от това последици“. ОЩЕ: Собствени балистични ракети, британски турбо дронове и важен избор на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow has the right to regard the “proudly announced” direct participation of British missile forces in strikes on Russia as participation in the war. He warned that such involvement would carry “all the corresponding consequences.”… pic.twitter.com/1a99pb6Dcz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2026

В синхрон руското посолство във Великобритания по-рано обвини Великобритания, че „умишлено избира ескалация на кризата в Украйна“, заявявайки, че „колкото по-дълбоко е участието ѝ в конфликта... толкова по-висока цена ще плати“.

Руското посолство заяви, че „действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря“, но не уточни какъв вид заплаха обмисля Москва.

Това не е първият път, в който Русия предупреждава Обединеното кралство за ролята му в предоставянето на Украйна на технологии за дронове и ракети Storm Shadow. ОЩЕ: Британски министър: Зимата в Украйна вече не е сезон, а оръжие