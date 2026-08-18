Пречи му светлината: Мъж откри огън по улични лампи

Изглежда заслепен от светлината - 57-годишен мъж откри огън по улични лампи в гръцкото село Тесалия. За куриозния, но все пак опасен случай разказва гръцкото издание Kathimerini. Късно в понеделник вечерта близо до площада на селото прозвучават многократни изстрели. За щастие не към хора, но насочени към улични лампи. Първите изстрели започват около 22:30 часа в Палея Яницу, Фтиотида, а за друг изстрел е съобщено около час до 90 минути след полунощ.

Кметът Янис Делиянис отишъл на разследване и открил на мястото на инцидента 57-годишен мъж, заедно с няколко повредени осветителни тела. Мъжът, който не е постоянен жител на селото, е пренебрегнал молбите на Делиянис да спре стрелбата. ОЩЕ: Куриозен случай в София след инцидент с МПС извън закона. Правилният човек ли е наказан?

Арестуваха го на сутринта

Жителите се обадили в полицията, но мъжът вече бил тръгнал, когато служителите пристигнали.

Полицията се върнала рано сутринта, открила извършителя и го арестувала.

При претърсване на дома му, извършено в присъствието на съдебен служител, са открити пистолет, боеприпаси и наркотици.

Мъжът е обвинен в ненужна стрелба и причиняване на щети и се очаква да се яви пред прокурор в Ламия, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Мъж падна от прозорец, изтупа се и продължи (ВИДЕО)