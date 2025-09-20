Шанс за ЦСКА? Един от водещите български треньори бе уволнен след серия от слаби резултати

Един от водещите български футболни треньори - Ивайло Петев, остана без работа. Опитният специалист бе уволнен от отбора от ОАЕ Бани Яс за слаби резултати, съобщиха от клуба в социалните мрежи. Петев записа пет загуби и едно равенство в първенството на ОАЕ и турнира за Купата на Лигата и не успя да постигне нито една победа, като логично се стигна до неговото уволнение.

"Футболен клуб Бани Яс обявява уволнението на старши треньора Ивайло Петев, изразявайки своята благодарност и признателност за усилията му по време на мандата му в клуба и му пожелавайки успех в бъдещата му кариера", написаха от Бани Яс.

Ивайло Петев изкара три месеца в клуба от Обединените арабски емирства, а преди това за последно работи за румънския Университатя Крайова. Припомняме, че Петев има два престоя в Лудогорец, както и за кратко в тима на Левски. Той бе и селекционер на националния отбор по футбол на България, а също така и на Босна и Херцеговина. Във визитката му присъстват още няколко чуждестранни клуба, сред които хърватският гранд Динамо Загреб.

Наскоро обаче Петев бе критикуван от водещ български футболист, който му скочи за съвместната им работа в Лудогорец. Иначе любопитното е, че през пролетта Петев бе свързван с треньорския пост в ЦСКА, когато се спекулираше с бъдещето на Александър Томаш. Сега ЦСКА отново е пред треньорски казус, след като Душан Керкез бе уволнен и му се търси заместник.