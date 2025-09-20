Взеха го за дубъла на ЦСКА, а поема "на пожар" първия отбор! Керкез си тръгна под натиск и вече има заместник

Пристигналият в ЦСКА преди няколко дена Валентин Илиев, който трябваше да води дубъла на "червените", ще трябва да поеме "на пожар" първия отбор! Той ще води временно отбора на мястото на Душан Керкез, който окончателно напусна треньорския пост, съобщават колегите от Sportal.bg. Босненският специалист, който първоначално отказа да освободи доброволно поста си, днес вече е склонил да си тръгне под натиск от всички посоки - и от играчи, и от фенове, и от ръководство.

Керкез окончателно приключи с ЦСКА, Валентин Илиев временно ще води "червените"

Керкез си тръгва от ЦСКА след само три месеца в клуба. Под негово ръководство "червените" записаха най-слабия старт в историята на клуба - три загуби, четири равенства и само една победа в първите осем кръга. Чашата преля след поражението от Арда в петък вечер. Тогава и спортният директор Бойко Величков го призова да подаде оставка, а малко по-късно същата вечер го причаха и фенове на ЦСКА на базата в Панчарево, за да го призоват да напусне.

Керкез се съгласил да си тръгне със само едно месечно възнаграждение

Макар и първоначално да обеща да си тръгне, на другия ден Керкез промени решението си - очевидно с цел да вземе обезщетение от "червените". Според последните информации, Керкез накрая е приел да си тръгне срещу едномесечно възнаграждение, а не със заплатите до края на договора му. В следващия мач, който е срещу Ботев Враца, ЦСКА ще бъде изведен от Валентин Илиев. Sportal.bg допълва, че за момента от ЦСКА не са водили официални разговори с треньор за постоянен заместник на Керкез.

