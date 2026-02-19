Спряганият за Левски защитник вече е в София

Спряганият за Левски Стипе Вуликич вече е пристигнал в София, за да подпише със столичния гранд. Информацията съобщават италианските журналисти Джанлука Ди Марцио и Андреа Ла Моника в социалната платформа "Х". Защитникът на втородивизионния отбор от Ботуша - Сампдория, ще уточни последни подробности с ръководството на "сините". На 20 февруари хърватинът трябва да премине медицински прегледи. След това той ще парафира договор с клуба от "Герена".

Стипе Вуликич вече е пристигнал в София

„Когато стане това факт (б.р. - трансферът), ще разберете през нашия сайт“, заяви изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров по-рано, когато отборът отдаде почит на своя патрон Васил Левски. Вуликич е играл в Италия още за Модена и Перуджа. Висок е 193 см и е юноша на Хайдук Сплит. През този сезон защитникът има общо 13 мача за Сампдория в Серия Б.

.@sampdoria Stipe Vulikic in dirittura d'arrivo al Levski Sofia, squadra bulgara. Operazione a titolo definitivohttps://t.co/49DZgSpG17 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 19, 2026

В последните 10 срещи на отбора си той обаче е резерва, като е играл само в два. Договорът на 25-годишния бранител със Сампдория е до 2027 година. Според Transfermarkt пазарната стойност на Вуликич в момента е 400 хиляди евро. Очаква се хърватинът да замести продадения Цунами, тъй като също като бразилеца е със силен ляв крак.

Междувременно стана ясно, че спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз ще предприеме промяна относно датата на Вечното дерби между ЦСКА и Левски. По информация на колегите от "Тема Спорт" двубоят ще се състои в деня след Великден. Сблъсъкът от последния, 30-и, кръг на редовния сезон в Първа лига ще бъде насрочен за 13 април, понеделник, който е официален почивен ден.