Въпреки войната: САЩ водили тайни преговори за депортиране на ирански граждани

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е водила тайни преговори с Иран за депортирането на ирански граждани въпреки продължаващата война между двете страни, сочат съдебни документи, получени от Асошиейтед прес. Разсекретените днес документи показват, че още в средата на октомври американските власти са планирали да депортират ирански граждани през неназована трета държава. Не става ясно кога е било предвидено осъществяването на тези планове.

Съдията по делото е разпоредила правителството да уведомява съда в срок от 24 часа след окончателното изготвяне на планове за депортиране на ирански граждани в Иран или друга държава. Освен това властите трябва да представят писмено уведомление пет дни преди извършването на всяка подобна депортация, информира БТА.

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Документите разкриват, че по време на войната администрацията е поддържала контакти с ирански представители във връзка с предоставянето на документи за пътуване и обсъждането на възможни начини за осъществяване на депортациите.

По време на съдебно заседание на 15 октомври съдия Ана Рейес е изразила сериозно безпокойство от намеренията на правителството. "Ние сме във война с държава, която президентът на Съединените щати определи само преди два-три дни, ако не и вчера, като страна, в която на практика не действат закони. Държава, която според настоящия президент е враг на Съединените щати. Държава, която според нашия президент е избила десетки хиляди протестиращи", заявила тя.

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"И вие ми казвате, че Съединените американски щати ще изпратят хора обратно в този регион, където ги очаква, както и двамата знаем и както би било ясно за всеки, най-малкото сериозна опасност от почти сигурна смърт", добавила съдията.

"Да, Ваша чест", отговорил представителят на Министерството на правосъдието Димитър Георгиев-Ремел. "Правителството изпълнява законосъобразни заповеди за депортиране", е допълнил той. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ не е отговорило незабавно на искането за коментар.

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Разкритията са направени в рамките на продължаващо съдебно дело, по което се твърди, че американските имиграционни служби са предоставяли поверителна информация за ирански граждани, потърсили убежище в САЩ, на иранското правителство. Според внесените в съда документи подобни действия нарушават федералните имиграционни разпоредби и излагат на опасност множество иранци. Министерството на вътрешната сигурност отрича да е предоставяло на Техеран документи от молби за убежище.

Искът описва координирани действия между американските и иранските власти за установяване на самоличността на иранци, задържани от Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE), и оказване на натиск върху тях да се завърнат в родината си. Това сътрудничество представлява рязко отклонение от десетилетията на дипломатическа враждебност между Вашингтон и Техеран, особено на фона на продължаващия военен конфликт, отбелязва Асошиейтед прес.

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Стотици електронни писма между американски имиграционни служители разкриват как двете страни са си сътрудничили за организирането на три полета през септември и декември 2025 г. и януари 2026 г., с които повече от 100 ирански граждани са били върнати в Иран. Исторически погледнато, депортирането на иранци в родината им е рядкост поради липсата на дипломатически отношения между двете държави и опасността завърналите се да бъдат подложени на преследване.

При управлението на Тръмп обаче американските имиграционни власти засилиха усилията си за депортиране на граждани дори към държави, които традиционно отказват да приемат обратно свои граждани или с които Вашингтон поддържа обтегнати отношения. В някои случаи администрацията е депортирала мигранти, включително иранци, в трети държави, с които те нямат никаква връзка, за да преодолее дипломатическите пречки пред връщането им в родината.

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През втория мандат на Тръмп страни като Салвадор, Коста Рика и Панама са приемали депортирани от САЩ чуждестранни граждани. През юни иранска гражданка е била сред около две дузини мигранти, депортирани от Съединените щати в Централноафриканската република.

Правозащитници в чужбина изразяват тревога за съдбата на депортираните в Иран, където властите преследват интелектуалци и сурово потискат всяка форма на несъгласие с управлението.

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